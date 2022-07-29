"Виноват Байден": Офицер морской пехоты США вступился за Путина

"Мы (США. — Прим. Лайфа) требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку", — заявил отставной офицер.

Он отметил, что население мира состоит не только из американцев, есть и другие люди со своими суверенными интересами и правами. Несмотря на это, США пытаются диктовать условия не только России и Украине, но и Европе в целом. Офицер также напомнил о попытках американского лидера Джо Байдена обвинить в происходящем президента России Владимира Путина. Однако Риттер отметил, что "это не так, виноват Джо Байден".