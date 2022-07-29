"Виноват Байден": Офицер морской пехоты США вступился за Путина
Офицер морской пехоты США Риттер заявил, что в кризисе виноват не Путин
Соединённые Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, в нынешнем кризисе виноват президент США Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил отставной офицер разведки Морской пехоты США Скотт Риттер.
"Мы (США. — Прим. Лайфа) требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку", — заявил отставной офицер.
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Он отметил, что население мира состоит не только из американцев, есть и другие люди со своими суверенными интересами и правами. Несмотря на это, США пытаются диктовать условия не только России и Украине, но и Европе в целом. Офицер также напомнил о попытках американского лидера Джо Байдена обвинить в происходящем президента России Владимира Путина. Однако Риттер отметил, что "это не так, виноват Джо Байден".
Как сообщал Лайф, ранее британские СМИ заявили, что тон во всём мире теперь задаёт Путин. Европу ждут большие экономические трудности из-за сокращений газовых поставок по "Северному потоку", тогда как президент РФ планомерно достигает своих целей, выставив Евросоюз политически бессильным.
ТАСС / Михаил Климентьев