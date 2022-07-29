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28 июля, 23:23

Умерла актриса, сыгравшая Пифию в "Матрице"

Hollywood Reporter: Умерла актриса Мэри Элис, сыгравшая Пифию в "Матрице"

<p>Мэри Элис. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MaryAlice.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> \ Alan Light</p>

Мэри Элис. Фото © Wikipedia \ Alan Light

Американская актриса Мэри Элис, сыгравшая роль Пифии в фильме "Матрица: Революция", скончалась в возрасте 85 лет. Об этом издание Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Мэри Элис в роли Пифии в фильме "Матрица. Революция", 2003 г., реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. © Warner Bros. Pictures

Мэри Элис в роли Пифии в фильме "Матрица. Революция", 2003 г., реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. © Warner Bros. Pictures

Как говорится в пуликации, по данным представителя полиции, Элис умерла у себя дома в Нью-Йорке 27 июля.

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Актриса была удостоена премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана за свою работу в сериале "Я улечу". Также среди работ Элис можно выделить фильм "Пробуждение" и "Костёр тщеславия". В 2000 году актриса была включена в Зал славы американского театра.

Как сообщал Лайф, умер актёр из "Славных парней" Пол Сорвино. Этим трагическим известием поделилась его семья. Артисту было 83 года.

Юлия Коновалова

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