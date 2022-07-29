Умерла актриса, сыгравшая Пифию в "Матрице"
Hollywood Reporter: Умерла актриса Мэри Элис, сыгравшая Пифию в "Матрице"
Мэри Элис. Фото © Wikipedia \ Alan Light
Американская актриса Мэри Элис, сыгравшая роль Пифии в фильме "Матрица: Революция", скончалась в возрасте 85 лет. Об этом издание Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Нью-Йорка.
Мэри Элис в роли Пифии в фильме "Матрица. Революция", 2003 г., реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. © Warner Bros. Pictures
Как говорится в пуликации, по данным представителя полиции, Элис умерла у себя дома в Нью-Йорке 27 июля.
Актриса была удостоена премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана за свою работу в сериале "Я улечу". Также среди работ Элис можно выделить фильм "Пробуждение" и "Костёр тщеславия". В 2000 году актриса была включена в Зал славы американского театра.
Как сообщал Лайф, умер актёр из "Славных парней" Пол Сорвино. Этим трагическим известием поделилась его семья. Артисту было 83 года.
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