Умерла актриса, сыгравшая Пифию в "Матрице"

Американская актриса Мэри Элис, сыгравшая роль Пифии в фильме "Матрица: Революция", скончалась в возрасте 85 лет. Об этом издание Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Мэри Элис в роли Пифии в фильме "Матрица. Революция", 2003 г., реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. © Warner Bros. Pictures

Как говорится в пуликации, по данным представителя полиции, Элис умерла у себя дома в Нью-Йорке 27 июля.

Актриса была удостоена премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана за свою работу в сериале "Я улечу". Также среди работ Элис можно выделить фильм "Пробуждение" и "Костёр тщеславия". В 2000 году актриса была включена в Зал славы американского театра.