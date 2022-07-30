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30 июля, 10:14

Минобороны опубликовало списки раненых и погибших в результате удара ВСУ по Еленовке

Министерство обороны России опубликовало пофамильные списки пострадавших и погибших украинских военнопленных в результате ракетного удара ВСУ по СИЗО в Еленовке, который был совершён 29 июля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всю политическую и моральную ответственность "за кровавую бойню" против украинцев несёт лично президент Незалежной Владимир Зеленский, его преступный режим и поддерживающие их США.

МО РФ: После удара ВСУ в Еленовке убиты и ранены большинство находившихся там украинцев

МО РФ: После удара ВСУ в Еленовке убиты и ранены большинство находившихся там украинцев

Напомним, Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", увеличилось до 53 человек. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов.

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LIFE

Светлана Оперук

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