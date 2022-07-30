Минобороны опубликовало списки раненых и погибших в результате удара ВСУ по Еленовке
Министерство обороны России опубликовало пофамильные списки пострадавших и погибших украинских военнопленных в результате ракетного удара ВСУ по СИЗО в Еленовке, который был совершён 29 июля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всю политическую и моральную ответственность "за кровавую бойню" против украинцев несёт лично президент Незалежной Владимир Зеленский, его преступный режим и поддерживающие их США.
Напомним, Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", увеличилось до 53 человек. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов.
LIFE