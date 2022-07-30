МО РФ: После удара ВСУ в Еленовке убиты и ранены большинство находившихся там украинцев
В результате удара Вооружённых сил Украины по СИЗО в Еленовке убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", — сказано в записи.
Ведомство также опубликовало в телеграм-канале пофамильные списки 50 погибших и 73 раненых военнопленных.
Напомним, Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. Позднее в Пентагоне неуклюже оправдали случившееся, заметив, что удар ВСУ получился "непреднамеренным".
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