МО РФ: После удара ВСУ в Еленовке убиты и ранены большинство находившихся там украинцев

В результате удара Вооружённых сил Украины по СИЗО в Еленовке убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", — сказано в записи.