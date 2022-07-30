Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области со стороны ВСУ

Факты обстрела села Ломаковка в Брянской области со стороны ВС Украины поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России установить все обстоятельства совершённого преступления и конкретных лиц для привлечения их к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении.