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30 июля, 09:55

Бастрыкин поручил расследовать обстрел села Ломаковка в Брянской области со стороны ВСУ

Факты обстрела села Ломаковка в Брянской области со стороны ВС Украины поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России установить все обстоятельства совершённого преступления и конкретных лиц для привлечения их к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении.

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Об обстреле со стороны ВСУ села Ломаковка в Брянской области стало известно утром 30 июля. В результате повреждёнными оказались электрическая подстанция и несколько домовладений.

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СК России

Светлана Оперук

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