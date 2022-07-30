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30 июля, 09:50

Врач перечислила обследования, которые должны проходить мужчины после 40 лет

Терапевт Терентьева заявила, что мужчинам старше 40 лет нужно сдавать кал на скрытую кровь

Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы в "Инвитро" Екатерина Терентьева рассказала, какие обследования необходимо пройти мужчинам старше 40 лет. В беседе с "Газетой.ru" она отметила, что это нужно для своевременного выявления возможных заболеваний и факторов риска их развития.

По словам медика, изначально следует обратиться к терапевту, сдать общий анализ крови и тот, что позволит оценить риск развития сахарного диабета, а ещё нужно определить уровень холестерина. Вместе с тем необходимо пройти ЭКГ и флюорографию, причём последнее обследование делается два раза в год.

Терентьева подчеркнула важность своевременного прохождения тестов для оценки риска развития онкопатологий. Так, чтобы выявить злокачественные новообразования толстой и прямой кишки, нужно раз в два года исследовать кал на скрытую кровь. Кроме того, рак предстательной железы (РПЖ) является одним из самых распространённых видов онкологии.

"Для оценки риска развития (РПЖ) определяют уровень простатспецифического антигена в крови. Скрининг рекомендуется проводить с 45 лет каждые пять лет", — объяснила врач.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук
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