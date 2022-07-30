Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter
Американский миллиардер Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, сообщил телеканал CNBC. Напомним, что ранее организация обратилась в суд, чтобы обязать предпринимателя завершить сделку по покупке одноимённой соцсети.
По данным СМИ, Маск попросил суд сохранить в тайне детали встречного иска, причём причина такого решения не ясна. CNBC напомнил, что генеральный директор SpaceX открыто критиковал Twitter в социальных сетях и в интервью в последние месяцы.
Лайф напоминает, что о намерении Илона Маска купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что намерен улучшить социальную сеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей являются фейками. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд.
Getty Images / The Met Museum / Vogue