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30 июля, 09:40

Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter

Американский миллиардер Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, сообщил телеканал CNBC. Напомним, что ранее организация обратилась в суд, чтобы обязать предпринимателя завершить сделку по покупке одноимённой соцсети.

По данным СМИ, Маск попросил суд сохранить в тайне детали встречного иска, причём причина такого решения не ясна. CNBC напомнил, что генеральный директор SpaceX открыто критиковал Twitter в социальных сетях и в интервью в последние месяцы.

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Лайф напоминает, что о намерении Илона Маска купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что намерен улучшить социальную сеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей являются фейками. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд.

Обложка ©

Getty Images / The Met Museum / Vogue

Никита Осипов

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