Американский миллиардер Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, сообщил телеканал CNBC. Напомним, что ранее организация обратилась в суд, чтобы обязать предпринимателя завершить сделку по покупке одноимённой соцсети.

По данным СМИ, Маск попросил суд сохранить в тайне детали встречного иска, причём причина такого решения не ясна. CNBC напомнил, что генеральный директор SpaceX открыто критиковал Twitter в социальных сетях и в интервью в последние месяцы.