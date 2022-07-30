РФ вводит санкции против 32 граждан Новой Зеландии, в том числе журналистов

Россия в ответ на санкции Правительства Новой Зеландии внесла в чёрный список 32 граждан этой страны из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, "формирующих русофобскую повестку дня". Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Так, в список, в том числе, вошли обозреватель газеты New Zealand Herald Джон Энтони, заместитель командующего ВМС Шейн Арндесс, мэр Веллингтона Эндрю Джон Уитфилд Фостер, сотрудник Института международных отношений, публицист Ян Хилл и другие.

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией чёрного списка будет продолжена", — заключили в российском министерстве иностранных дел.