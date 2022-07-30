РФ вводит санкции против 32 граждан Новой Зеландии, в том числе журналистов
Россия в ответ на санкции Правительства Новой Зеландии внесла в чёрный список 32 граждан этой страны из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, "формирующих русофобскую повестку дня". Об этом говорится на сайте МИД РФ.
Так, в список, в том числе, вошли обозреватель газеты New Zealand Herald Джон Энтони, заместитель командующего ВМС Шейн Арндесс, мэр Веллингтона Эндрю Джон Уитфилд Фостер, сотрудник Института международных отношений, публицист Ян Хилл и другие.
"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией чёрного списка будет продолжена", — заключили в российском министерстве иностранных дел.
Ранее Лайф рассказывал, что США снова расширили список антироссийских санкций. Под ограничения подпала общественная организация "Креативная дипломатия", президентом которой является Наталья Бурлинова, а также Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism, которыми руководит Александр Ионов.
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