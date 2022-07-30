НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 09:24

РФ вводит санкции против 32 граждан Новой Зеландии, в том числе журналистов

Россия в ответ на санкции Правительства Новой Зеландии внесла в чёрный список 32 граждан этой страны из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, "формирующих русофобскую повестку дня". Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Так, в список, в том числе, вошли обозреватель газеты New Zealand Herald Джон Энтони, заместитель командующего ВМС Шейн Арндесс, мэр Веллингтона Эндрю Джон Уитфилд Фостер, сотрудник Института международных отношений, публицист Ян Хилл и другие.

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией чёрного списка будет продолжена", — заключили в российском министерстве иностранных дел.

"Началась игра вдолгую": В Госдуме назвали реакцией на жёсткую реальность признание силы Путина

"Началась игра вдолгую": В Госдуме назвали реакцией на жёсткую реальность признание силы Путина

Ранее Лайф рассказывал, что США снова расширили список антироссийских санкций. Под ограничения подпала общественная организация "Креативная дипломатия", президентом которой является Наталья Бурлинова, а также Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism, которыми руководит Александр Ионов.

Обложка ©

Shutterstock/Photos BrianScantlebury

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров