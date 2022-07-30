В Китае заявили, что единство Европы раскололось из-за антироссийских санкций
Global Times: Антироссийские санкции сломали единство Европы
Последствия антироссийских санкций разрушили единство Европы. К такому выводу пришёл обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.
"В ЕС 27 стран-членов, и, очевидно, они не являются монолитным блоком. Например, некоторые из них сильно зависят от московского газа с точки зрения импорта энергоресурсов из России", — указал журналист.
По его мнению, страны ЕС, несмотря на подписанное соглашение по снижению спроса на российский газ, вряд ли полностью выполнят свои обязательства по сделке и в перспективе будут вынуждены действовать, исходя из собственных потребностей. Появившиеся расхождения внутри еврозоны в конечном счёте повлияют на последовательность действий союза в урегулировании более масштабного энергетического кризиса. Негативный эффект от санкций против РФ "ещё больше разделит и ослабит Европу", убеждён Вэньсинь.
Как сообщал Лайф, страны ЕС согласовали "существенно облегчённый" план сокращения поставок российского газа. Встреча европейских министров энергетики для утверждения чрезвычайного плана по уменьшению потребления топлива на 15% в ближайшие восемь месяцев прошла 26 июля в Брюсселе.
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