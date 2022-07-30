В Китае заявили, что единство Европы раскололось из-за антироссийских санкций

"В ЕС 27 стран-членов, и, очевидно, они не являются монолитным блоком. Например, некоторые из них сильно зависят от московского газа с точки зрения импорта энергоресурсов из России", — указал журналист.

По его мнению, страны ЕС, несмотря на подписанное соглашение по снижению спроса на российский газ, вряд ли полностью выполнят свои обязательства по сделке и в перспективе будут вынуждены действовать, исходя из собственных потребностей. Появившиеся расхождения внутри еврозоны в конечном счёте повлияют на последовательность действий союза в урегулировании более масштабного энергетического кризиса. Негативный эффект от санкций против РФ "ещё больше разделит и ослабит Европу", убеждён Вэньсинь.