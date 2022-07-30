В Бундестаге считают, что ведомство Шольца тормозит поставки оружия Киеву

Ведомство федерального канцлера Германии тормозит поставки оружия Киеву. Об этом заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии, — это, по какой-то причине, ведомство канцлера", — сказала она в интервью медиагруппе Bayern.

Парламентарий подчеркнула, что именно в ведомстве канцлера принимаются решения и оттуда отправляются сигналы. При этом она признала, что обещанные Украине поставки достигают цели. Однако правительство должно разобраться с ситуацией уже в сентябре и октябре, добавила Штрак-Циммерман.