В Бундестаге считают, что ведомство Шольца тормозит поставки оружия Киеву
Ведомство федерального канцлера Германии тормозит поставки оружия Киеву. Об этом заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
"Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии, — это, по какой-то причине, ведомство канцлера", — сказала она в интервью медиагруппе Bayern.
Парламентарий подчеркнула, что именно в ведомстве канцлера принимаются решения и оттуда отправляются сигналы. При этом она признала, что обещанные Украине поставки достигают цели. Однако правительство должно разобраться с ситуацией уже в сентябре и октябре, добавила Штрак-Циммерман.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставками оружия Украине гордиться никто не должен. Вместе с тем он считает, что сейчас Берлин не может не отправлять оружие Киеву.
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