НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 09:29

В Бундестаге считают, что ведомство Шольца тормозит поставки оружия Киеву

Ведомство федерального канцлера Германии тормозит поставки оружия Киеву. Об этом заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Самое узкое место, которое замедляет военную помощь Германии, — это, по какой-то причине, ведомство канцлера", — сказала она в интервью медиагруппе Bayern.

Парламентарий подчеркнула, что именно в ведомстве канцлера принимаются решения и оттуда отправляются сигналы. При этом она признала, что обещанные Украине поставки достигают цели. Однако правительство должно разобраться с ситуацией уже в сентябре и октябре, добавила Штрак-Циммерман.

В Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц

В Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставками оружия Украине гордиться никто не должен. Вместе с тем он считает, что сейчас Берлин не может не отправлять оружие Киеву.

Обложка ©

Сайт Правительства Германии

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров