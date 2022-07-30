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30 июля, 09:44

Названа неожиданная польза пива для почек

Терапевт Лишин посоветовал пить пиво при мочекаменной болезни почек

Пиво в небольших количествах рекомендовано включать в рацион при мочекаменной болезни почек. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

"Иногда можно выпить пива, это не значит, что нужно пить его литрами, но многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек", — цитирует его "Газета.ru".

Кроме того, важно пить чистую воду, а в периоды обострений не употреблять кофе. Больным необходимо соблюдать определённую диету, отказавшись от жирной и излишне солёной еды. Сладкое употреблять тоже вредно, добавил специалист, но в небольшом количестве можно есть арбузы, однако стоит помнить, что излишнее количество воды увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.

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По словам Лишина, также важно раз в год проходить полное медицинское обследование, чтобы избежать появления камней в почках.

А ранее врач Евгений Арзамасцев предупредил о скрытом вреде безалкогольного пива. Злоупотребление им может привести к увеличению веса, ведь такой напиток имеет достаточно большую калорийность, предупредил специалист.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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