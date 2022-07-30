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30 июля, 10:29

Не остановили ни водомёты, ни слезоточивый газ: Протестующие в Багдаде в очередной раз захватили парламент

Сотни протестующих в Багдаде вновь ворвались в здание иракского парламента

В Багдаде начался очередной штурм здания иракского парламента сторонниками радикального имама Муктады ас-Садра. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

Сотни протестующих в Багдаде вновь ворвались в здание иракского парламента. Видео © Twitter / Suhad Talabany

По данным издания, протестующие уже проникли в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в особо охраняемой "зелёной зоне". В ответ на провокации со стороны митингующих силовики применили слезоточивый газ и водомёты, но толпу это не остановило. Судя по кадрам с места происшествия, люди буквально громят всё на своём пути. О том, есть ли пострадавшие, пока не известно.

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Нападением на парламент демонстранты выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. Стоит отметить, что народ бунтует уже не первый день. Как уже рассказывал Лайф, 27 июля Багдад также был охвачен беспорядками: сотни демонстрантов тогда ворвались в здание иракского парламента, пытаясь нанести максимальный ущерб имуществу властей.

Обложка ©

Twitter / Suhad Talabany

Наталья Исакова

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