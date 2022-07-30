Не остановили ни водомёты, ни слезоточивый газ: Протестующие в Багдаде в очередной раз захватили парламент

По данным издания, протестующие уже проникли в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в особо охраняемой "зелёной зоне". В ответ на провокации со стороны митингующих силовики применили слезоточивый газ и водомёты, но толпу это не остановило. Судя по кадрам с места происшествия, люди буквально громят всё на своём пути. О том, есть ли пострадавшие, пока не известно.