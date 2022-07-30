"Предатели с гнильцой": Романцев осудил польских футболистов за отъезд из клубов РПЛ
Бывший тренер "Спартака" Романцев: Польские футболисты оказались предателями
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев назвал предателями с гнильцой польских футболистов, покинувших российские клубы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В июле полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб", а хавбек московского "Динамо" Себастиан Шиманьский — в роттердамский "Фейеноорд".
"Мы считали польских футболистов друзьями, а они оказались предателями. Вот это самое обидное. Значит, уже были с гнильцой", — сказал Романцев.
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ФК "Спартак"