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30 июля, 10:37

"Предатели с гнильцой": Романцев осудил польских футболистов за отъезд из клубов РПЛ

Бывший тренер "Спартака" Романцев: Польские футболисты оказались предателями

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев назвал предателями с гнильцой польских футболистов, покинувших российские клубы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В июле полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб", а хавбек московского "Динамо" Себастиан Шиманьский — в роттердамский "Фейеноорд".

"Мы считали польских футболистов друзьями, а они оказались предателями. Вот это самое обидное. Значит, уже были с гнильцой", — сказал Романцев.

"Лучше бы они "Амкару" помогли": Романцев не одобряет переговоры "Спартака" с инвесторами из ОАЭ

"Лучше бы они "Амкару" помогли": Романцев не одобряет переговоры "Спартака" с инвесторами из ОАЭ

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА продлила на год возможность иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с клубами из России.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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