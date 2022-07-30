В воронежском СИЗО трое заключённых погибли после отравления неизвестным веществом

В воронежском СИЗО-1 трое заключённых мужчин погибли, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в заявлении управления СК РФ по региону в телеграм-канале.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту смерти троих мужчин в ФКУ "Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Воронежской области", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 июля трое мужчин в возрасте 32, 34 и 58 лет почувствовали резкое ухудшение самочувствия, после чего сотрудниками изолятора была вызвана бригада медиков. Однако спасти заключённых не удалось. В ходе осмотра тел погибших телесных повреждений не обнаружено.

Следователи СК провели осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются сотрудники учреждения, назначен комплекс необходимых экспертиз для установления точной причины смерти мужчин. Расследование уголовного дела продолжается.

В Управлении ФСИН по Воронежской области уже прокомментировали смерть мужчин. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство, заключённые погибли в результате отравления неизвестным веществом.