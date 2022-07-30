Почему Джонсон не получит место генсека НАТО и кто может занять этот пост

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет стать генсеком НАТО, потому что не является женщиной и не представляет недавно принятые в Североатлантический альянс страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международных институтах в Брюсселе.

"В НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причём желательно представительница новых стран НАТО", — рассказал неназванный дипломат агентству.

По его мнению, всем критериям для поста генсека НАТО вполне соответствует бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Напомним, что Йенс Столтенберг уйдёт с поста Генерального секретаря Североатлантического альянса в конце сентября 2022 года.