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Опубликовано 29 июня 2022, 17:28

Красный Крест попросит Украину о посещении 77 удерживаемых российских моряков

Международный комитет Красного Креста попросит у Киева разрешения посетить 77 российских моряков, удерживаемых на Украине. Об этом глава организации Петер Маурер сообщил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Я просила [Маурера] посетить этих моряков и оказать им гуманитарную помощь. Получила положительный ответ, господин Маурер сказал, что готовится специальный документ, письмо к украинской стороне о решении этого вопроса", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что 29 июня в ходе полуторачасового разговора с Маурером затронут "самый большой комплекс вопросов".

Москалькова сообщила об осложнившейся ситуации с пленными российскими моряками на Украине
Москалькова сообщила об осложнившейся ситуации с пленными российскими моряками на Украине

Ранее Лайф писал, что Москалькова снова попросила Красный Крест помочь вернуть российских моряков с Украины. По её словам, среди удерживаемых есть пожилые люди. Также у моряков обостряются заболевания, наблюдаются гипертонический криз и сахарный диабет.

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Pixabay

Никита Осипов
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