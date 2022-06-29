Красный Крест попросит Украину о посещении 77 удерживаемых российских моряков

Международный комитет Красного Креста попросит у Киева разрешения посетить 77 российских моряков, удерживаемых на Украине. Об этом глава организации Петер Маурер сообщил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Я просила [Маурера] посетить этих моряков и оказать им гуманитарную помощь. Получила положительный ответ, господин Маурер сказал, что готовится специальный документ, письмо к украинской стороне о решении этого вопроса", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что 29 июня в ходе полуторачасового разговора с Маурером затронут "самый большой комплекс вопросов".