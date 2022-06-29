Москалькова призвала повышать правовую грамотность россиян

В России необходимо повышать правовую грамотность населения, особенно это актуально на фоне растущей в мире русофобии. Таким мнением, выступая с ежегодным докладом в Госдуме, поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Основы государственной политики в сфере реализации правовой грамотности и правового сознания <...> Одна из ключевых проблем, которую ярко высветила ситуация на Украине, в Прибалтике, — русофобия, рост неонацизма", — сказала она.

По словам Москальковой, необходимо коренным образом пересмотреть заложенную 12 лет назад программу, а также повысить её правовой статус. Кроме того, она отметила актуальность этого вопроса в связи с изменениями в Конституции РФ в части защиты исторической памяти.

Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула, что 6 июня обратилась с этим предложением к президенту России, которое он, в свою очередь, поддержал. Она призвала всех заинтересованных в идее депутатов присоединиться к Министерству юстиции для её разработки.