В состав Черноморского флота принят новый патрульный корабль "Сергей Котов"

Патрульный корабль "Сергей Котов" (проект 22160) приняли в состав Черноморского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

"В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приёму в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля "Сергей Котов", — говорится в сообщении.

"Сергей Котов" построен на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Он является четвёртым серийным кораблём проекта 22160. Суда данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.