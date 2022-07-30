Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что проблема поставок газа из РФ затронула 12 стран ЕС

Россия частично или полностью прекратила поставки газа 12 членам Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия целенаправленно прекратила поставки, полностью или частично, 12 странам – членам [ЕС]. Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа", — сказала она в интервью португальской газете Diario de Noticias.

Сейчас Европа получает рекордные объёмы поставок сжиженного природного газа из США, добавила фон дер Ляйен, также ЕС получает всё больше газа из Норвегии, государств Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.