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30 июля, 12:50

Экономист рассказал о плюсах и минусах идеи о выплате 13-й пенсии

Эксперт Остапкович заявил, что 13-я пенсия увеличит платёжеспособность пожилых россиян

Выплата 13-й пенсии увеличит платёжеспособность пожилых россиян и поспособствует росту экономики. Об этом в беседе с RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Это выплаты наименее обеспеченной категории людей. Пенсионеры всё-таки попадают в категорию низкодоходных, поэтому любое увеличение выплат — это позитивный момент", — отметил он.

Выплату 13-й пенсии стоит поделить по месяцам для поддержания равновесия спроса и предложения, иначе это может привести к "различным инфляционным мотивам", подчеркнул экономист.

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Ранее Лайф писал, что в Госдуму осенью поступит законопроект о выплате 13-й пенсии, об этом сообщили в партии "Справедливая Россия — За правду". Её лидер Сергей Миронов пояснил, что инициатива содержит намерение выплачивать деньги ежегодно к новогодним праздникам.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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