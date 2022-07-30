Борт с Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях

Борт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

При этом дальнейший маршрут самолёта пока не известен. Воздушное судно с Пелоси стартовало с авиабазы Эндрюс и пролетело над Тихим океаном. Всё это проходит в рамках турне спикера Палаты представителей Конгресса США по Азии.