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30 июля, 13:30

Борт с Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях

Борт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

При этом дальнейший маршрут самолёта пока не известен. Воздушное судно с Пелоси стартовало с авиабазы Эндрюс и пролетело над Тихим океаном. Всё это проходит в рамках турне спикера Палаты представителей Конгресса США по Азии.

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Лайф напоминает, что в поездке Пелоси намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. А вот её визит на Тайвань пока под вопросом, ведь официального подтверждения этому власти США не давали.

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Getty Images / Drew Angerer

Никита Осипов

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