Борт с Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях
Борт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
При этом дальнейший маршрут самолёта пока не известен. Воздушное судно с Пелоси стартовало с авиабазы Эндрюс и пролетело над Тихим океаном. Всё это проходит в рамках турне спикера Палаты представителей Конгресса США по Азии.
Лайф напоминает, что в поездке Пелоси намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. А вот её визит на Тайвань пока под вопросом, ведь официального подтверждения этому власти США не давали.
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