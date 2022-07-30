В Чувашии пьяный водитель облил бензином и поджёг сотрудников ГИБДД

Житель Марий Эл облил сотрудников ГИБДД бензином и поджёг их, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

"Злоумышленник взял из багажника своего автомобиля канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и с помощью зажигалки совершил поджог одежды на сотруднике ГИБДД", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл днём 29 июля. Сотрудник ГИБДД вместе с полицейским в деревне Токшики Моргаушского района остановил автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 29-летний житель Марий Эл. Водитель находился в нетрезвом состоянии. В результате его отстранили от управления машиной и вызвали эвакуатор. Такое решение правоохранителей пьяному водителю и не понравилось.

В результате его противоправных действий одежда полицейских воспламенилась, один из них получил телесные повреждения в виде ожогов более 50% тела, потерпевшего госпитализировали. Сам злоумышленник скрылся, его объявили в розыск. По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. На личный контроль расследование взял прокурор республики Андрей Фомин.