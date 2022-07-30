Снесло мощным потоком: В Барнауле ребёнок из-за сильных ливней чуть не погиб под колёсами машины

В Барнауле из-за сильных ливней ребёнок чуть не погиб под колёсами машины. К счастью, его успели спасти прохожие. Видео инцидента оказалось в соцсетях.

В Барнауле ребёнок из-за потопа чуть не погиб под колёсами машины. Видео © VK / В КУРСЕ 22 — новости Барнаула и Алтайского края

На кадрах видно, что ребёнок переходит дорогу, однако сделать это ему мешает течение, которое образовалось после дождя. Оно сносит подростка с пешеходного перехода, после чего тот кричит из-за того, что не может выбраться из стремительного потока воды, текущего по проезжей части.

Заметно, что ребёнок чудом не задел припаркованные автомобили. При этом несколько машин проехали в максимальной близости от пострадавшего. Из плена стихии его вызволили трое молодых парней, оказавшихся в этот момент рядом. Точной информации о состоянии подростка пока нет.