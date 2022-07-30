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30 июля, 15:01

Россиянам рассказали, как оказывать первую помощь при укусах насекомых

Аллерголог Попович пошагово рассказал, что делать при укусах насекомых

При оказании первой помощи пострадавшему от укуса насекомых необходимо учитывать различные факторы, в том числе индивидуальную непереносимость в виде аллергии. Об этом в беседе с RT предупредил аллерголог-иммунолог

Алексей Попович.

По словам врача, наибольшую опасность представляют жалящие насекомые, например осы, пчёлы или шершни, так как после их укусов у человека может возникнуть даже анафилактический шок. В качестве оказания первой помощи Попович рекомендует как можно скорее обработать поражённое место антисептиком, а также приложить холод. Если есть возможность, то следует также дать антигистаминный препарат.

"Если раньше наблюдали сильные реакции на укусы, лучше сходить к аллергологу, чтобы получить подробные рекомендации, какие средства заранее при себе иметь и какие меры помощи самому себе оказать", — добавил аллерголог.

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Ранее Лайф сообщал, что в Алтайском крае 60-летний мужчина скончался после укуса осы. Эксперты уже установили, что россиянин умер в результате анафилактического шока. Вероятнее всего, оказать первую помощь и купировать шок было попросту некому.

Обложка ©

Pexels

Наталья Исакова
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