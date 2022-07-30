Пилот "Мерседеса" Расселл впервые в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1"

Британский гонщик команды "Мерседес" Джордж Расселл выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, 13-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе Хунгароринг в городе Модьороде недалеко от Будапешта.

Поул стал для 24-летнего Расселла первым в карьере. В ходе квалификации он на 44 тысячных секунды опередил испанского пилота команды "Феррари" Карлоса Сайнса, показавшего второй результат.

Третье место занял монегаск Шарль Леклер, также представляющий "Феррари". Четвёртым стал британец Ландо Норрис из "Макларена". Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли два представителя команды "Альпин": француз Эстебан Окон и двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо. Триумфатор предыдущего сезона "Формулы-1" голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал лишь десятый результат.

В общем зачёте чемпионата мира продолжает лидировать Ферстаппен, набравший 233 очка. Леклер с 170 баллами идёт вторым. На третьей позиции мексиканский партнёр Макса по команде Серхио Перес, у которого 163 очка.