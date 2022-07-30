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30 июля, 15:26

"Вместе с Россией": На общественном форуме в Херсоне определена дальнейшая судьба всего региона

На общественном форуме приняли декларацию "Русский Херсон"

<p>Принятая декларация "Русский Херсон". Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/herson_rus/2906" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Херсон.ру</a></p>

Принятая декларация "Русский Херсон". Обложка © Telegram / Херсон.ру

Декларация "Русский Херсон" была принята сегодня на общественном форуме "Мы вместе с Россией". Участие в мероприятии, на котором определялась дальнейшая судьба региона, приняли более тысячи делегатов со всех районов Херсонской области, сообщает РИА "Новости".

В декларации указано, что Херсонская область является исторической частью России. С этого года русский, наряду с украинским, является государственным языком. В перспективе регион ожидает развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры, а также обновление транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы. Кроме того, планируется создать туристический кластер как часть курортной отрасли юга РФ.

"Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ её — частью российского народа", — говорится в документе.

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Наталья Исакова

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