"Вместе с Россией": На общественном форуме в Херсоне определена дальнейшая судьба всего региона

Декларация "Русский Херсон" была принята сегодня на общественном форуме "Мы вместе с Россией". Участие в мероприятии, на котором определялась дальнейшая судьба региона, приняли более тысячи делегатов со всех районов Херсонской области, сообщает РИА "Новости".

В декларации указано, что Херсонская область является исторической частью России. С этого года русский, наряду с украинским, является государственным языком. В перспективе регион ожидает развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры, а также обновление транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы. Кроме того, планируется создать туристический кластер как часть курортной отрасли юга РФ.

"Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ её — частью российского народа", — говорится в документе.