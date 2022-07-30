"Модно, дерзко, в его стиле": Захарова с иронией оценила шансы Джонсона стать генсеком НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет стать генеральным секретарём НАТО, поскольку по негласным правилам альянса им должна стать женщина, причём желательно представительница новых стран военного блока.

"Ну, не знаю. Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле", — написала российский дипломат в телеграм-канале.

Она также отметила, что количество принятых на сегодняшний день в странах НАТО гендеров, в общем-то, позволяет выбрать Джонсону подходящий, что тоже будет "в его стиле". Кроме того, по мнению Захаровой, даже если страны альянса будут выбирать генсека из женского коллектива, то те всегда "могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер".