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30 июля, 16:57

Аналитики заметили явные признаки стагфляции в экономике США

Аналитики: Экономика США столкнулась с риском затяжного спада, сопровождаемого ростом цен

В экономике США наметились явные признаки затяжной стагфляции, при которой наблюдаются спад и рецессия одновременно с высокими темпами роста потребительских цен. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных американских экономистов.

Несмотря на то что лидер США Джо Байден, а также его администрация отказываются признавать рецессию, некоторые политические лидеры всё же придерживаются другой точки зрения. К примеру, в минувшую пятницу мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что Штаты находятся в состоянии рецессии и серьёзного финансового кризиса. С подобной оценкой ситуации согласен и эксперт по международной торговле Алан Тонельсон.

"Вопрос о наступлении рецессии в этом году или в следующем не так важен, как угроза того, что американская экономика погрузится в долгий период стагфляции", — отметил аналитик.

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По его мнению, восстановление американской экономики может проходить исторически низкими темпами, сравнимыми с периодом после Великой депрессии в США. С мнением Тонельсона также согласен специалист по исследованиям Экономического института Леви Маршал Ауербак. По его словам, сейчас в Штатах наблюдается "ухудшение практически всех экономических индикаторов" — от рынка недвижимости до рынка труда.

Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер уличили во лжи о рецессии. Во время брифинга в Белом доме она вступила в перепалку с журналистом и попыталась соврать об экономической ситуации в стране. Рецессию в США также отрицал и сам Байден. По его словам, американской экономике это совсем не грозит.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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