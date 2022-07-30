Аналитики заметили явные признаки стагфляции в экономике США

В экономике США наметились явные признаки затяжной стагфляции, при которой наблюдаются спад и рецессия одновременно с высокими темпами роста потребительских цен. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных американских экономистов.

Несмотря на то что лидер США Джо Байден, а также его администрация отказываются признавать рецессию, некоторые политические лидеры всё же придерживаются другой точки зрения. К примеру, в минувшую пятницу мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что Штаты находятся в состоянии рецессии и серьёзного финансового кризиса. С подобной оценкой ситуации согласен и эксперт по международной торговле Алан Тонельсон.

"Вопрос о наступлении рецессии в этом году или в следующем не так важен, как угроза того, что американская экономика погрузится в долгий период стагфляции", — отметил аналитик.

По его мнению, восстановление американской экономики может проходить исторически низкими темпами, сравнимыми с периодом после Великой депрессии в США. С мнением Тонельсона также согласен специалист по исследованиям Экономического института Леви Маршал Ауербак. По его словам, сейчас в Штатах наблюдается "ухудшение практически всех экономических индикаторов" — от рынка недвижимости до рынка труда.