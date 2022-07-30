СМИ узнали имя автора идеи о продаже российского газа за рубли

Агентство отмечает, что сам Орешкин в интервью не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты. При этом он заявил, что "положительно" оценивает её действенность. Кроме того, как сообщает Bloomberg, советник президента участвовал и разработке планов по предотвращению последствий отключения банков РФ от SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. В беседе с агентством Орешкин подчеркнул, что Россия "не собирается отказываться от рыночной экономики".