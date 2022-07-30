СМИ узнали имя автора идеи о продаже российского газа за рубли
Bloomberg: Продавать газ РФ за рубли предложил помощник президента Орешкин
Автором предложения о продаже газа РФ за рубли стал помощник российского президента Максим Орешкин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Агентство отмечает, что сам Орешкин в интервью не стал комментировать свою роль в разработке такой схемы оплаты. При этом он заявил, что "положительно" оценивает её действенность. Кроме того, как сообщает Bloomberg, советник президента участвовал и разработке планов по предотвращению последствий отключения банков РФ от SWIFT, а также выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике. В беседе с агентством Орешкин подчеркнул, что Россия "не собирается отказываться от рыночной экономики".
"Наоборот, она движется в противоположном направлении. Частная инициатива сейчас особенно поощряется. Это постоянно отмечает президент в своих выступлениях", — подчеркнул советник российского лидера.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за российский газ в рубли 31 марта. Согласно документу, чтобы приобрести у Москвы голубое топливо, иностранные государства должны открыть рублёвые счета в российских банках.
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