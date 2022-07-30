США предрекли дефицит говядины и рост цен на мясо
Fox News: США грозит дефицит говядины из-за уменьшения поголовья крупного рогатого скота
Соединённым Штатам Америки грозит дефицит говядины и рост цен на мясо из-за уменьшения фермерами страны поголовья крупного рогатого скота. Об этом сообщает телеканал Fox News.
"Поскольку цены на говяжий фарш выросли на 9,7% в июне по сравнению с тем же месяцем год назад, продолжающееся сокращение предложения может привести к росту цен ещё больше, чем предполагалось ранее", — сказано в публикации.
По словам фермеров, основаниями для уменьшения поголовья стали засуха, дефицит сена и увеличение издержек на разведение животных. Как отметил руководитель Национальной ассоциации скотоводов США Колин Вудалл, сейчас выросла стоимость топлива для транспорта и удобрений для выращивания кормов. Он добавил, что на данный момент сложно найти фураж, который нужен для кормления скота.
По данным американского Минсельхоза, в июле этого года число животных составило 98,8 миллиона голов, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Ранее Лайф писал, что аналитики заметили явные признаки стагфляции в экономике США. По словам специалистов, при ней наблюдаются спад и рецессия одновременно с высокими темпами роста потребительских цен.
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