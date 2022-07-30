"Терпеть русофобию не станем": Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"
Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал скандал с консулом Норвегии Элисабет Эллингсен, которая устроила русофобскую истерику в одном из отелей Мурманска.
"Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к чёрту из России", — написал он в телеграм-канале.
Ранее в Сети появилась запись, как Элисабет Эллингсен накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера, также дипломат резко высказалась о ненависти к русским. Чтобы выразить претензии, она, в частности, использовала нецензурные и русофобские высказывания. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила оскандалившегося консула Норвегии в национализме и ксенофобии. В МИД Норвегии осудили русофобскую истерику консула и заявили, что сожалеют по поводу случившегося.
Telegram / Андрей Чибис