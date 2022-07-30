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30 июля, 17:32

"Терпеть русофобию не станем": Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"

Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал скандал с консулом Норвегии Элисабет Эллингсен, которая устроила русофобскую истерику в одном из отелей Мурманска.

"Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к чёрту из России", — написал он в телеграм-канале.

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"Руки чешутся выдворять их из России": В Госдуме резко отреагировали на скандал с консулом Норвегии

Ранее в Сети появилась запись, как Элисабет Эллингсен накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера, также дипломат резко высказалась о ненависти к русским. Чтобы выразить претензии, она, в частности, использовала нецензурные и русофобские высказывания. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила оскандалившегося консула Норвегии в национализме и ксенофобии. В МИД Норвегии осудили русофобскую истерику консула и заявили, что сожалеют по поводу случившегося.

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Telegram / Андрей Чибис

Наталья Исакова

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