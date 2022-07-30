"Терпеть русофобию не станем": Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал скандал с консулом Норвегии Элисабет Эллингсен, которая устроила русофобскую истерику в одном из отелей Мурманска.

"Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к чёрту из России", — написал он в телеграм-канале.