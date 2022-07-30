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30 июля, 20:49

"Недопустимо": Испанцы возмутились идеей не носить галстуки для экономии

Europa Press: В Испании предприниматели против отказа от галстуков ради экономии

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан не надевать галстук без необходимости, чтобы сэкономить электроэнергию. Испанская ассоциация предпринимателей в сфере торговли текстилем, аксессуарами и кожей Acotex раскритиковала такую идею, заявив, что это вредит отрасли моды.

"Недопустимо, что вместо того, чтобы поддерживать сектор, который так сильно пострадал, (правительство. — Прим. Лайфа) рекомендует гражданам не носить галстук для экономии энергии", — заявил председатель ассоциации Эдуардо Самакола, его слова приводит агентство Europa Press.

По мнению председателя ассоциации Эдуардо Самаколы, подобные рекомендации могут привести к закрытию предприятий и потере рабочих мест.

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Ранее Лайф писал об этой идее премьера Испании. По его мнению, если министры, чиновники и бизнесмены не будут носить галстуки, можно будет экономить на электроэнергии в жару, так как не придётся задействовать кондиционеры.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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