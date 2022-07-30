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30 июля, 20:30

IKEA возобновила онлайн-распродажу

Принявшая решение уйти из России компания IKEA возобновила возможность совершать покупки на сайте в ходе распродажи. Об этом сообщается на её сайте.

Там пояснили, что желающим приобрести товар по-прежнему придётся ждать своей очереди, на что может потребоваться от нескольких минут до часа. Если же со стороны пользователя не будет активности, через 10 минут сеанс будет разорван, его вернут в очередь.

Возможности онлайн-покупок на сайте компании клиенты в очередной раз лишились 28 июля.

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Ранее Лайф рассказывал, чем заменить товары IKEA, Zara и других брендов. Например, компания "Кока-кола" остановила производство и продажу своих напитков на территории России, но полки магазинов быстро заполнили аналоги самой популярной газировки бренда "Байкал".

Андрей Григорьев

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