IKEA возобновила онлайн-распродажу

Принявшая решение уйти из России компания IKEA возобновила возможность совершать покупки на сайте в ходе распродажи. Об этом сообщается на её сайте.

Там пояснили, что желающим приобрести товар по-прежнему придётся ждать своей очереди, на что может потребоваться от нескольких минут до часа. Если же со стороны пользователя не будет активности, через 10 минут сеанс будет разорван, его вернут в очередь.

Возможности онлайн-покупок на сайте компании клиенты в очередной раз лишились 28 июля.