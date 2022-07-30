Зеленский объявил эвакуацию из Донецкой области

Киевские власти приняли решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной им части Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, всё организуется. Полное сопровождение, полная помощь — и логистическая, и выплаты", — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Президент Украины отметил, что для эвакуации необходимо только решение самих жителей, которого пока нет.