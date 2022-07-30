В Латвии призвали не выдавать россиянам туристические визы
Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ограничить выдачу виз россиянам
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал ограничить выдачу туристических виз для россиян. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в "Твиттере".
"Я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для (российских. — Прим. ред.) граждан", — написал министр.
Эта инициатива уже обсуждалась в Евросоюзе, однако договориться по этому поводу не удалось, отметил Ринкевич. Накануне с аналогичным предложением к европейским властям выступил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Прекратить выдачу виз российским гражданам предлагали также министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий, однако в Еврокомиссии исключили такую возможность.
А ранее Лайф писал о том, что ведущие парламентские партии Финляндии потребовали не выдавать визы россиянам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Хельсинки от подобного шага. Она заявила, что ограничение поездок "росграждан" по политическим мотивам станет очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений.