В Латвии призвали не выдавать россиянам туристические визы

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал ограничить выдачу туристических виз для россиян. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в "Твиттере".

"Я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для (российских. — Прим. ред.) граждан", — написал министр.

Эта инициатива уже обсуждалась в Евросоюзе, однако договориться по этому поводу не удалось, отметил Ринкевич. Накануне с аналогичным предложением к европейским властям выступил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Прекратить выдачу виз российским гражданам предлагали также министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий, однако в Еврокомиссии исключили такую возможность.