Военнослужащие Украины заминировали подходы к Харьковскому машиностроительному колледжу. ВСУ разместили на территории учебного заведения реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове на территории машиностроительного колледжа (улица Генерала Момота) размещены боевики украинских вооружённых формирований, РСЗО и артиллерия. Подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сказал Мизинцев.

В другом учебном учреждении — педагогическом училище в Артёмовске (ДНР) военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию. Там под предлогом обеспечения безопасности боевики насильно удерживают людей. В Измаиле (Одесская область) в агротехническом колледже (проспект Суворова) дислоцируются подразделения территориальной обороны. На подступах развёрнуты блокпосты и оборудованы огневые точки.

В Северске (ДНР) в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.