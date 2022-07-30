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30 июля, 19:18

ВСУ разместили артиллерию в харьковском колледже

Минобороны РФ: ВСУ разместили РСЗО и артиллерию в харьковском колледже

Военнослужащие Украины заминировали подходы к Харьковскому машиностроительному колледжу. ВСУ разместили на территории учебного заведения реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове на территории машиностроительного колледжа (улица Генерала Момота) размещены боевики украинских вооружённых формирований, РСЗО и артиллерия. Подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — сказал Мизинцев.

В другом учебном учреждении — педагогическом училище в Артёмовске (ДНР) военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию. Там под предлогом обеспечения безопасности боевики насильно удерживают людей. В Измаиле (Одесская область) в агротехническом колледже (проспект Суворова) дислоцируются подразделения территориальной обороны. На подступах развёрнуты блокпосты и оборудованы огневые точки.

В Северске (ДНР) в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

"Прилёт был сильный": Лайф публикует видео с выжившими после атаки ВСУ в Еленовке

"Прилёт был сильный": Лайф публикует видео с выжившими после атаки ВСУ в Еленовке

Как ранее писал Лайф, Министерство обороны РФ сообщило, что после удара ВСУ в Еленовке убиты и ранены большинство находившихся там украинцев. Ведомство также опубликовало в телеграм-канале пофамильные списки 50 погибших и 73 раненых военнопленных.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Арина Родионова

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