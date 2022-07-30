Бананы с "кокаиновой начинкой" нашли в порту Лондона
Более полутонны кокаина нашли в коробках с бананами в порту Лондона
В лондонском порту изъяли более полутонны кокаина, стоимость которого оценивается приблизительно в 40 миллионов фунтов стерлингов (2,9 миллиарда рублей). Наркотики были спрятаны в грузе среди коробок с бананами.
"Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью совместно с погранслужбой изъяли более полутонны кокаина в порту Лондона", — говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Изъятые наркотики. Фото © NCA
Правоохранительные органы уже установили, что конечным пунктом коробок с "фруктами" был голландский порт.
А ранее Лайф сообщал, что чемпиона мира по приседанию со штангой задержали с наркотиками в подмосковном Королёве. Александр Скоробогатов с 23-летней супругой пытался скрыться, но их быстро догнали.
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