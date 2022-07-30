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30 июля, 19:00

Возвращение лучшего игрока РПЛ: Дубль Нобоа принёс "Сочи" победу над "Ахматом" в чемпионате России

"Сочи" выиграл у "Ахмата" и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ

"Сочи" победил грозненский "Ахмат" в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Встреча прошла на олимпийском стадионе "Фишт". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.

У сочинцев дубль оформил 37-летний полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа, признанный лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. Отметим, что в нынешнем первенстве он впервые вышел на поле в стартовом составе. Окончательный счёт на 60-й минуте установил полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин.

Гости проводили второй тайм без главного тренера. Перед самым перерывом Андрей Талалаев получил красную карточку за активное проявление несогласия с решениями арбитра.

"Сочи" набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Его опережают только петербургский "Зенит" (семь баллов) и столичный ЦСКА (шесть). "Ахмат" с четырьмя очками остался на шестой позиции.

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Футбол. Чемпионат России

Премьер-лига. Третий тур

"Сочи" — "Ахмат" — 2:1

Голы: Нобоа, с пенальти 20' (1:0), Нобоа 49' (2:0), Трошечкин 60' (2:1)

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ФК "Сочи"

Роман Фейгин

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