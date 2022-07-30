Возвращение лучшего игрока РПЛ: Дубль Нобоа принёс "Сочи" победу над "Ахматом" в чемпионате России
"Сочи" выиграл у "Ахмата" и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ
"Сочи" победил грозненский "Ахмат" в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Встреча прошла на олимпийском стадионе "Фишт". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.
У сочинцев дубль оформил 37-летний полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа, признанный лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона. Отметим, что в нынешнем первенстве он впервые вышел на поле в стартовом составе. Окончательный счёт на 60-й минуте установил полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин.
Гости проводили второй тайм без главного тренера. Перед самым перерывом Андрей Талалаев получил красную карточку за активное проявление несогласия с решениями арбитра.
"Сочи" набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Его опережают только петербургский "Зенит" (семь баллов) и столичный ЦСКА (шесть). "Ахмат" с четырьмя очками остался на шестой позиции.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. Третий тур
"Сочи" — "Ахмат" — 2:1
Голы: Нобоа, с пенальти 20' (1:0), Нобоа 49' (2:0), Трошечкин 60' (2:1)
ФК "Сочи"