ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток"

Украинские военные обстреляли Донецк. При этом они использовали снаряды, оснащённые противопехотными минами "Лепесток". Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как говорится в сообщении представительства, обстрел был совершён в 21:25 (совпадает с мск), вёлся он из населённого пункта Карловка, целью были Киевский и Ворошиловский районы города.

"Выпущено 3 ракеты 9М27К3 (оснащённые противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток") из РСЗО БМ-27 "Ураган", — рассказали в СЦКК.

Мины ПФМ-1 "Лепесток" нажимного действия, то есть взрываются, когда на них, к примеру, наступает человек. Выпущенный из "Урагана" кассетный снаряд разбрасывает такие мины на большую площадь.

"Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру города, рассыпав запрещённые противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия. Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО ВФУ", — отметили в штабе территориальной обороны ДНР.

Жителей Донецка призвали быть внимательными и осторожными, не прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам, беречь свою жизнь и здоровье.