Японские дельфины стали агрессивнее и кусают дайверов

Дельфины на пляже в городе Фукуи в Японии стали чаще проявлять агрессию и нападать на людей, сообщил телеканал NHK. Местная администрация временно запретила купание после того, как животные укусили сразу двух человек за день. До этого они преследовали дайвера, пытаясь перекусить водолазное снаряжение.

Дельфин в Японии нападает на дайвера. Видео © NHK

"Я занимаюсь дайвингом на побережье Этидзен уже более 30 лет, но это первый раз, когда я столкнулся с приближающимся к человеку дельфином. Даже когда я стал "убегать", они продолжали преследовать меня, я не почувствовал ничего, кроме страха", — рассказывает японский дайвер, подвергшийся преследованию дельфина на глубине.