Японские дельфины стали агрессивнее и кусают дайверов
NHK: В Японии дельфины стали чаще нападать на людей
Дельфины на пляже в городе Фукуи в Японии стали чаще проявлять агрессию и нападать на людей, сообщил телеканал NHK. Местная администрация временно запретила купание после того, как животные укусили сразу двух человек за день. До этого они преследовали дайвера, пытаясь перекусить водолазное снаряжение.
Дельфин в Японии нападает на дайвера. Видео © NHK
"Я занимаюсь дайвингом на побережье Этидзен уже более 30 лет, но это первый раз, когда я столкнулся с приближающимся к человеку дельфином. Даже когда я стал "убегать", они продолжали преследовать меня, я не почувствовал ничего, кроме страха", — рассказывает японский дайвер, подвергшийся преследованию дельфина на глубине.
Как сообщает телеканал, пляж был закрыт в день двойного нападения 29 июля. Тогда дельфины кусали людей за руки и пальцы. В данный момент администрация увеличила число буев и пытается использовать ультразвук для отпугивания животных. Просьба держаться подальше от млекопитающих всё ещё действует. Администрация пляжа отмечает, что люди и сами ведут себя по отношению к китообразным несколько навязчиво — пытаются потрогать их или прокатиться верхом.
Ранее Лайф сообщал, что туристам в Хургаде разрешили купаться у пирса, где акула откусила женщине руку и ногу. Инцидент произошёл 1 июля, тогда женщина умерла по дороге в больницу. А 3 июля ещё одна отдыхающая стала жертвой хищницы на популярном курорте.
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