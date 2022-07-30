"Не было необходимости": Во Франции поставили под сомнение версию Киева по удару в Еленовке
Экс-посол Франции в РФ усомнилась в украинской версии удара по СИЗО в Еленовке
У России не было причин наносить ракетные удары по изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Об этом в эфире телеканала BFM заявила бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн.
Аргументируя свою позицию, она обратила внимание на то, что заключённые ожидали в изоляторе начала судебного процесса, где им могли быть вынесены смертные приговоры.
"Не было никакой необходимости убивать их таким образом, когда ожидался процесс", — подчеркнула Берманн.
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В свою очередь полковник французской морской пехоты в отставке Мишель Гойя поддержал мнение экс-посла Франции в Москве. Он тоже сомневается в том, что РФ могла атаковать СИЗО, которое и так находится под контролем её военных.
Напомним, Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. Сегодня, 30 июля, МО РФ опубликовало списки раненых и погибших в результате удара.
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