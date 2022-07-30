"Не было необходимости": Во Франции поставили под сомнение версию Киева по удару в Еленовке

У России не было причин наносить ракетные удары по изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Об этом в эфире телеканала BFM заявила бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн.

Аргументируя свою позицию, она обратила внимание на то, что заключённые ожидали в изоляторе начала судебного процесса, где им могли быть вынесены смертные приговоры.

"Не было никакой необходимости убивать их таким образом, когда ожидался процесс", — подчеркнула Берманн.