"Нет геноциду народа": В Гагаузии протестующие вышли на митинг и потребовали от Санду уйти в отставку

Стоит отметить, что более 600 жителей автономии на минувшей неделе направили письмо Санду, в котором просили обратить внимание на проблемы населения из-за инфляции, но ответа от властей люди так и не дождались. В связи с этим они решили выйти на акцию. Протестующие принесли с собой флаги Гагаузии и Соцпартии, а также плакаты с лозунгами: "Нет геноциду народа", "Санду в отставку". Наряду с рядовыми гражданами в митинге приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии.