"Нет геноциду народа": В Гагаузии протестующие вышли на митинг и потребовали от Санду уйти в отставку
Жители Гагаузии вышли на митинг с требованием отставки президента Молдавии
Митинг с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду, правительства и парламента сегодня днём прошёл в гагаузском городе Вулканешты. Об этом сообщает РИА "Новости".
В Гагаузии протестующие вышли на митинг и потребовали от Санду уйти в отставку. Видео © Telegram / Sputnik Молдова
Стоит отметить, что более 600 жителей автономии на минувшей неделе направили письмо Санду, в котором просили обратить внимание на проблемы населения из-за инфляции, но ответа от властей люди так и не дождались. В связи с этим они решили выйти на акцию. Протестующие принесли с собой флаги Гагаузии и Соцпартии, а также плакаты с лозунгами: "Нет геноциду народа", "Санду в отставку". Наряду с рядовыми гражданами в митинге приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии.
"Мы решительным образом осуждаем действия властей! Мы заявляем о недоверии правящему режиму и считаем, что оно должно уйти — долой некомпетентное правительство, антинародного президента и парламент", — говорится в резолюции, принятой в конце протестной акции.
Ранее Лайф сообщал, что сенатор Владимир Джабаров уличил Запад в попытках создать из Молдавии вторую Украину, накачивая страну оружием. По его мнению, эти действия лишь отодвинут возможность мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.
Telegram / Sputnik Молдова