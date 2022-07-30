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30 июля, 18:09

"Нет геноциду народа": В Гагаузии протестующие вышли на митинг и потребовали от Санду уйти в отставку

Жители Гагаузии вышли на митинг с требованием отставки президента Молдавии

Митинг с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду, правительства и парламента сегодня днём прошёл в гагаузском городе Вулканешты. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Гагаузии протестующие вышли на митинг и потребовали от Санду уйти в отставку. Видео © Telegram / Sputnik Молдова

Стоит отметить, что более 600 жителей автономии на минувшей неделе направили письмо Санду, в котором просили обратить внимание на проблемы населения из-за инфляции, но ответа от властей люди так и не дождались. В связи с этим они решили выйти на акцию. Протестующие принесли с собой флаги Гагаузии и Соцпартии, а также плакаты с лозунгами: "Нет геноциду народа", "Санду в отставку". Наряду с рядовыми гражданами в митинге приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии.

"Мы решительным образом осуждаем действия властей! Мы заявляем о недоверии правящему режиму и считаем, что оно должно уйти — долой некомпетентное правительство, антинародного президента и парламент", — говорится в резолюции, принятой в конце протестной акции.


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Ранее Лайф сообщал, что сенатор Владимир Джабаров уличил Запад в попытках создать из Молдавии вторую Украину, накачивая страну оружием. По его мнению, эти действия лишь отодвинут возможность мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.

Обложка ©

Telegram / Sputnik Молдова

Наталья Исакова

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