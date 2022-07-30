День ВМФ в Севастополе пройдёт в сокращённом формате

В Севастополе День Военно-морского флота (ВМФ) отметят в сокращённом формате — протокольными торжествами без парадного построения кораблей и традиционного представления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"Большая часть мероприятий в этом году проходит на Графской пристани. Это и торжественная встреча командующего, который примет участие в обходе кораблей, и присвоение катеру имени Андрея Палия. При этом парадного построения кораблей не будет, все мероприятия на Графской будут носить протокольный характер. Севастопольцев мы приглашаем вечером на праздничный салют", — приводится в сообщении заявление пресс-службы Черноморского флота.

День ВМФ начнётся в Севастополе с молебна во Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов. После этого к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 годов возложат венки и цветы. А на Графской пристани состоится торжественная встреча командующего ЧФ и возложение венков на воду в месте, где отдаются воинские почести.

Завершится день праздничными артиллерийским салютом и фейерверком в Севастопольской бухте.