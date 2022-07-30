В Германии спрогнозировали рост инфляции выше 10% из-за отсутствия поставок газа из РФ
Глава Deutsche Bank заявил, что инфляция в Германии к концу года может превысить 10%
Инфляция в Германии к концу этого года может превысить 10%, заявил руководитель Deutsche Bank Кристиан Зевинг. По его мнению, это произойдёт из-за приостановки поставок российского газа.
"Если газ из России продолжит поступать [в Германию], то к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около 8%. Однако инфляция была бы выше, если бы газ прекратил поступать. Тогда возможны 10% и выше", — сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По словам Зевинга, при правильном увеличении процентной ставки есть возможность уменьшить это значение до 5–6% в следующем году, однако на это нужно много времени. Он подчеркнул, что приостановка поставок российского голубого топлива сильно бы повлияла на экономический рост Германии и привела бы ФРГ к рецессии.
Как ранее сообщал Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Из-за отсутствия необходимых документов, однако, передать турбину не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины, при этом сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
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