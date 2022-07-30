В Германии спрогнозировали рост инфляции выше 10% из-за отсутствия поставок газа из РФ

Инфляция в Германии к концу этого года может превысить 10%, заявил руководитель Deutsche Bank Кристиан Зевинг. По его мнению, это произойдёт из-за приостановки поставок российского газа.

"Если газ из России продолжит поступать [в Германию], то к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около 8%. Однако инфляция была бы выше, если бы газ прекратил поступать. Тогда возможны 10% и выше", — сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.