"Пусть расскажут всему миру": Политолог заявил, что эксперты ООН должны вживую увидеть последствия удара ВСУ по Еленовке

Группе экспертов ООН необходимо приехать на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке, чтобы придать выяснению обстоятельств инцидента международный статус. Таким мнением поделился с Лайфом доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя намерение Организации Объединённых Наций расследовать случившееся.

"Абсолютно убеждён, что это надо сделать. Потому что ООН, как международная гуманитарная организация, должна включиться в орбиту этих интересов. Следует тщательно расследовать, и здесь помощь экспертов ООН, несомненно, должна привести к расследованию всех обстоятельств", — сказал он.

По словам профессора, и так понятно, что за это ответственен киевский режим, но участие экспертов ООН придаст расследованию международный статус. Они должны приехать хотя бы для того, чтобы увидеть результат деяний украинских властей, зафиксировать всё и сделать выводы. А проведение расследования, добавил Гусев, является уже вторым вопросом.