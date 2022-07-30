В США выразили надежду на скорое исполнение соглашения о вывозе украинского зерна

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил ситуацию с вывозом украинского зерна. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Собеседники отметили необходимость незамедлительного выполнения достигнутого при содействии ООН соглашения между Россией, Турцией и Украиной. Госсекретарь выразил надежду на то, что первые суда смогут покинуть украинские порты без задержек", — указано в сообщении.

Также Блинкен в очередной раз обвинил российскую сторону в блокировании экспорта украинского зерна. В Вашингтоне считают, что Москва якобы намеренно усугубляет глобальную нехватку продовольствия.