В США выразили надежду на скорое исполнение соглашения о вывозе украинского зерна
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил ситуацию с вывозом украинского зерна. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
"Собеседники отметили необходимость незамедлительного выполнения достигнутого при содействии ООН соглашения между Россией, Турцией и Украиной. Госсекретарь выразил надежду на то, что первые суда смогут покинуть украинские порты без задержек", — указано в сообщении.
Также Блинкен в очередной раз обвинил российскую сторону в блокировании экспорта украинского зерна. В Вашингтоне считают, что Москва якобы намеренно усугубляет глобальную нехватку продовольствия.
А накануне глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Блинкеном поставки украинского зерна и российского продовольствия. Российский министр также указал на то, что Запад использует ситуацию в своих интересах, что крайне неприемлемо для Москвы. Разговор между сторонами был инициирован Вашингтоном.
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