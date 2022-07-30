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30 июля, 14:26

В США выразили надежду на скорое исполнение соглашения о вывозе украинского зерна

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил ситуацию с вывозом украинского зерна. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Собеседники отметили необходимость незамедлительного выполнения достигнутого при содействии ООН соглашения между Россией, Турцией и Украиной. Госсекретарь выразил надежду на то, что первые суда смогут покинуть украинские порты без задержек", — указано в сообщении.

Также Блинкен в очередной раз обвинил российскую сторону в блокировании экспорта украинского зерна. В Вашингтоне считают, что Москва якобы намеренно усугубляет глобальную нехватку продовольствия.

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А накануне глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Блинкеном поставки украинского зерна и российского продовольствия. Российский министр также указал на то, что Запад использует ситуацию в своих интересах, что крайне неприемлемо для Москвы. Разговор между сторонами был инициирован Вашингтоном.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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