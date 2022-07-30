В Венгрии сократили категории автомобилей, которые могут покупать бензин по льготной цене
В Венгрии с 30 июля сокращены категории автомобилей, которые могут покупать бензин по льготной цене. Об этом в ходе брифинга заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.
"Правительство решило, что льготная цена на бензин в 480 форинтов сохранится для частных автомобилей, для сельхозтехники, тракторов и такси. <...> Те, кто не сможет доказать своё право на льготную заправку, будут платить по рыночной цене", — сказал он.
Гуйяш пояснил, что рыночную цену необходимо будет платить за транспортные средства весом больше 7,5 тонны и служебные автомобили. Причиной такого решения стало то, что венгерская нефтегазовая компания MOL на неопределённый период прекратила работу нефтеперерабатывающего завода в городе Сазхаломбатте из-за технического обслуживания предприятия.
Лайф напоминает, что в конце мая в Венгрии ограничили продажу бензина иностранцам. Так, заправляться по сниженным ценам разрешили только автомобилям с местными номерами.
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