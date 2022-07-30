"Кошмарный сценарий": Немцам предрекли массовые протесты из-за последствий антироссийских санкций
Политики из партии Die Linke предрекли протесты в Германии из-за санкций против РФ
Антироссийские санкции ведут Германию к тяжелейшему экономическому кризису, в связи с чем страну в скором времени охватят протесты небывалой силы. Такой неутешительный прогноз развития событий дали члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун.
"Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа <…> — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся", — приводит слова одного из экспертов газета Der Freitag.
По мнению аналитиков, страны Запада допустили ошибку, когда лихорадочно вводили санкции против "крупнейшей в мире страны, в которой сосредоточено всё сырье", необходимое миру для нормального развития экономики. В итоге рестрикции, как подчеркнули Кинг и Браун, больше всего ударят по слабозащищённым слоям населения Германии с низкими и средними доходами. При этом эксперты напомнили, что в недавнем социологическом опросе 44% немцев заявили, что собираются присоединиться к акциям протеста против роста цен на энергоносители и стоимость жизни.
А ранее в Ките заявили, что единство Европы раскололось из-за антироссийских санкций. Как указал обозреватель издания Global Times, появившиеся расхождения внутри еврозоны в конечном счёте повлияют на последовательность действий ЕС в урегулировании более масштабного энергетического кризиса.
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