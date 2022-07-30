"Нэнси, замолчи": Американский комик высмеял планы Пелоси посетить Тайвань
Комик из США Ноа отреагировал на планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину
Американский комик Тревор Ноа высмеял намерения спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Комментируя планы политика, он вспомнил шутку про пьяную женщину.
"[Пелоси] повторяет классическую шутку, когда пьяные белые женщины лезут в драку от лица своих мужей. Это выглядит примерно так. Они кричат: "Знаешь, мы этого не позволим, мой парень разберётся с тобой!" А парень такой: "Нет, Нэнси, Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай!" <…> Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси", — сказал Ноа в эфире программы The Daily Show, ведущим которой он является.
По словам комика, жители США не хотят мировой войны, а такие намерения Пелоси могут доставить проблемы президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену, учитывая, что в стране есть проблемы с инфляцией и ценами на топливо.
Лайф напоминает, что Пелоси вылетела в азиатское турне. Спикер Палаты представителей Конгресса США намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Самолёт с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс 30 июля, пролетел над Тихим океаном, а затем приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Визит Пелоси на Тайвань пока под вопросом, ведь официального подтверждения этому власти США не давали.
Getty Images / David Becker / Nathan Howard