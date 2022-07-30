"Нэнси, замолчи": Американский комик высмеял планы Пелоси посетить Тайвань

Американский комик Тревор Ноа высмеял намерения спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Комментируя планы политика, он вспомнил шутку про пьяную женщину.

"[Пелоси] повторяет классическую шутку, когда пьяные белые женщины лезут в драку от лица своих мужей. Это выглядит примерно так. Они кричат: "Знаешь, мы этого не позволим, мой парень разберётся с тобой!" А парень такой: "Нет, Нэнси, Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай!" <…> Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси", — сказал Ноа в эфире программы The Daily Show, ведущим которой он является.

По словам комика, жители США не хотят мировой войны, а такие намерения Пелоси могут доставить проблемы президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену, учитывая, что в стране есть проблемы с инфляцией и ценами на топливо.