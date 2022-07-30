Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на ковид

Президент США Джо Байден снова вынужден сесть на карантин, так как его антигенный тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент США не испытал повторного появления симптомов и продолжает чувствовать себя вполне хорошо. В таком случае нет причин возобновлять лечение, но, очевидно, за ним будут продолжать тщательно следить врачи", — говорится в заявлении.