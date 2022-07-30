Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на ковид
Байден вновь получил положительный результат теста на ковид
Президент США Джо Байден снова вынужден сесть на карантин, так как его антигенный тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент США не испытал повторного появления симптомов и продолжает чувствовать себя вполне хорошо. В таком случае нет причин возобновлять лечение, но, очевидно, за ним будут продолжать тщательно следить врачи", — говорится в заявлении.
Лайф рассказывал, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, о чём стало известно 21 июля. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. При этом 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел от ковида.
Getty Images / Jeff J Mitchell